Euthanasiewet vanaf vandaag van kracht in Spanje

Vandaag uitspraak in zaak die heel Frankrijk in de ban houdt: krijgt Valérie (40) levenslang voor moord op man die haar 25 jaar door hel deed gaan?

13:58 Frankrijk houdt de adem in voor de ontknoping van een ongezien proces in de stad Chalon-sur-Saône. Op de beklaagdenbank: Valérie Bacot (40), een vrouw die levenslang riskeert voor de moord op haar echtgenoot Daniel Polette (61). Hij was aanvankelijk haar stiefvader en vergreep zich een eerste keer aan haar toen ze amper 12 jaar was. Dat was het begin van een leven vol misbruik en geweld, dat pas zou stoppen toen hun dochter Karline (14) haar op een dag vertelde dat haar vader seksuele interesse in haar had getoond. Toen knapte er iets in het hoofd van Valérie.