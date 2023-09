Europol nam afgelopen jaren 4,1 miljard euro van georganiseerde misdaad in beslag genomen: amper twee procent van jaarlijkse opbrengsten

In 2020 en 2021 werd in de EU gemiddeld ongeveer 4,1 miljard euro aan activa in beslag genomen. Toch was het bedrag te laag: minder dan twee procent van de geschatte jaarlijkse opbrengsten van de georganiseerde misdaad werd in beslag genomen, zo zei Europol maandag in Brussel.



“De georganiseerde misdaad heeft een parallelle wereldwijde criminele economie opgebouwd rond het witwassen van geld, illegale financiële transfers en corruptie,” zo legt Catherine De Bolle, uitvoerend directeur van Europol, uit. “Een van de uitdagingen is dat veel criminele actoren zich buiten de EU bevinden en dat ze de technieken die ze gebruiken snel ontwikkelen”.