Europol gedwongen grote hoeveelheid persoonsgegevens te wissen

Met 4,5 miljoen nooit zoveel phis­hing-meldingen als in 2021: dit zijn de nieuwste oplichting­strucs waarvoor u beter oppast

De phishing-criminelen hebben in het bijna voorbije 2021 genadelozer dan ooit toegeslagen. Met intussen 13.000 meldingen per dag — of 4,5 miljoen (!) per jaar — is nog nooit zo veelvuldig gepoogd om argeloze Belgen geld te ontfutselen met misleidende mails, sms’jes of andere onlinefraudes. “Waarbij die oplichters ook steeds dichter bij de actualiteit ‘aanleunen’ en zelfs het boostervaccin, de pakjestijd en zedenfeiten misbruiken”, ziet men bij het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). Dit zijn de sluwste oplichtingstrucs van het moment.

21 december