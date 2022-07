Europese vakbonden willen wet over maximumtemperatuur op werkplek

Al 360 hittedoden in Spanje, vrijdag 123 overlij­dens in één dag

De hittegolf in Spanje heeft sinds 10 juli al aan 360 mensen het leven gekost. Dat meldt de Spaanse krant ‘La Vanguardia’ op basis van data van het Carlos III-gezondheidsinstituut. Gisteren alleen al zijn 123 mensen overleden als gevolg van de extreem hoge temperaturen. In buurland Portugal zijn tussen 7 en 13 juli al 238 meer overlijdens dan in dezelfde periode vorig jaar geteld, meldt persbureau Lusa dan weer.

