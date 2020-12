Europese vaccinatiecampagne gaat nu écht van start: “Laten we van 2021 ons jaar van Europees herstel en hoop maken”

Vandaag worden de eerste Pfizer-vaccins verdeeld over de lidstaten van de Europese Unie, om morgen de allereerste mensen te vaccineren. "De vaccinaties zullen helpen om geleidelijk aan terug te keren naar ons normale leven", zei een hoopvolle voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen daarover in een video op Twitter.

Als er genoeg mensen gevaccineerd zijn, zegt ze, kunnen de mensen weer gaan reizen, vrienden en familie zien en de vakantie normaal doorbrengen. “Maar tot die tijd moeten we voorzichtig blijven.” De eerste doses van het coronavaccin, gemaakt door Pfizer en BioNtech, zullen zondag in de EU worden geïnjecteerd.

“Vandaag is de leveringsdag,” zei Von der Leyen. “En morgen beginnen de vaccinaties tegen Covid-19 in de Europese Unie.” Het vaccin zal op hetzelfde moment beschikbaar zijn in alle 27 EU-landen, zei ze. “En mensen kunnen gevaccineerd worden in Athene, in Rome, in Helsinki, in Sofia, waar dan ook.” Zij zei dat de Europese inentingsdagen een ontroerend moment zijn van eenheid en een Europees succesverhaal. Binnenkort zullen er meer vaccins beschikbaar zijn. “Laten we van 2021 ons jaar van Europees herstel en hoop maken.”

Een aantal landen binnen de Europese Unie begint morgen met het vaccineren van hun burgers tegen het coronavirus. Het gaat onder meer om Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje en Griekenland. België vaccineert maandag de eerste inwoners, Nederland volgt op 8 januari.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Frankrijk

De eerste dosissen van het Covid-19-vaccin kwamen vanmorgen aan in Frankrijk. De lading vaccins van Pfizer en BioNTech arriveerde iets na 7 uur in de centrale apotheek van de Parijse ziekenhuizen, in een voorstad van de Franse hoofdstad. Dat stelde een journalist van het persbureau AFP ter plaatse vast.

Frankrijk begint morgen met de vaccinatie. De eerste inspuitingen gebeuren in twee rusthuizen, in Sevran (Seine-Saint-Denis) en Dijon.

Oostenrijk

Ook in Oostenrijk zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag de eerste vaccins van Pfizer/BioNTech aangekomen. De eerste dosissen zijn geleverd uit België via Duitsland, aldus de Oostenrijkse autoriteiten. De zowat 10.000 dosissen zijn onder politiebescherming van de grensovergang in Suben naar een opslagplaats in Wenen overgebracht.

Net zoals in verschillende andere EU-landen start de Oostenrijkse vaccinatiecampagne morgen. Bewoners van rust- en verzorgingstehuizen die ouder dan 80 zijn, komen als eerste aan bod.

Nederland

Ook in het Nederlandse bedrijf Movianto in Oss worden de eerste vaccins van Pfizer opgeslagen. Het bedrijf heeft ervaring met opslag en transport voor een vaccinatieprogramma. Jaarlijks verzorgt het de bevoorrading voor de griepvaccinatie in Nederland.

België

Ook in het UZ Leuven is vandaag de eerste lading van 10.000 vaccins aangekomen. Morgen worden ze ontdooid. Maandag start het vaccineren van de bewoners van drie woonzorgcentra in België.