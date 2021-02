Europese Unie wil zich beter voorbereiden op rampen

Na de gebrekkige reactie op de eerste coronagolf wil de Europese Unie zich beter voorbereiden op rampen. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten raakten het maandagavond eens over een versterking van het civiele beschermingsmechanisme. Het moet toelaten om sneller en krachtiger te reageren wanneer er zich in de lidstaten een noodsituatie voordoet.

Via het civiele beschermingsmechanisme kunnen lidstaten elkaar te hulp snellen bij rampen. Dat vrijwillige systeem werkte jarenlang naar behoren bij bosbranden of aardbevingen. Maar toen een door het coronavirus overspoeld Italië in maart vorig jaar om hulp schreeuwde, bleef het plots stil in de andere hoofdsteden. Het virus zou immers overal toeslaan en de andere lidstaten vreesden zelf zonder mondmaskers, beademingstoestellen of ander medisch materiaal te vallen.

"Dit akkoord verzekert dat er nooit meer een vraag om hulp van een lidstaat onbeantwoord zal blijven", lichtte de Griekse socialist Nikos Androukalis, één van de onderhandelaars van het parlement, toe. De Commissie zal in bepaalde omstandigheden zelf nooduitrusting kunnen aanschaffen. Ze zal ook geld geven aan lidstaten die stocks beheren van rescEU, de Europese strategische reserve die in de eerste coronagolf inderhaast is aangelegd om lidstaten met tekorten bij te springen.

Grotere budgetten

Bij dat alles komen ook grotere budgetten kijken. In het kader van de onderhandelingen over de meerjarenbegroting tot 2027 is een pot van 1,26 miljard euro opzijgezet. Daarnaast is er in het Europese relancefonds nog eens twee miljard euro voorzien voor civiele beschermingsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Alles samen worden de budgetten vijf keer groter in vergelijking met de vorige meerjarenbegroting tot 2020, aldus een mededeling van het parlement.