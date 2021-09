Europese Unie wil opnieuw voet aan de grond krijgen in Afghanistan

De Europese Unie blijft werken aan een manier om opnieuw voet aan de grond te krijgen in Afghanistan. Een “minimale” aanwezigheid in hoofdstad Kaboel zou het makkelijker maken de humanitaire situatie te monitoren en hulp te verdelen, en zou de evacuatie van EU-burgers en Afghaanse rechthebbenden faciliteren. Dat zeggen de EU-landen in een gemeenschappelijk standpunt.

De lidstaten namen een reeks formele conclusies aan met betrekking tot de crisis in Afghanistan. Ze stellen vast dat de manier waarop de nieuwe, door de taliban geleide regering van Afghanistan is samengesteld, niet beantwoordt aan de voorwaarden die de EU had gesteld. Ook het beleid staat mijlenver af van wat Europa verwacht. Denk in de eerste plaats aan de flagrante discriminatie van vrouwen en meisjes.

De situatie in Afghanistan werd gisterenavond ook besproken in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken maakten van hun aanwezigheid in New York gebruik om intern overleg te plegen. “Het gaat niet enkel om migratie”, schetste Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrell achteraf de bezorgdheden met betrekking tot Afghanistan. “Er zijn nog verschillende andere zaken die voor ons van het allerhoogste belang zijn: de terroristische dreiging en de criminele activiteiten, vooral in verband met de handel in drugs.”

Humanitaire hulp

“We blijven werken aan een Europese aanwezigheid op het terrein, maar uit veiligheidsoverwegingen ga ik daar geen details over geven”, zei Borrell. “We werken hieraan om dringende humanitaire hulp te kunnen geven en om het vertrek van Europese burgers en Afghanen die risico lopen te steunen, coördineren en organiseren. Uiteraard zal dit alles pas mogelijk zijn als de veiligheidssituatie dat toestaat.”

Het is in die context een goede zaak om in contact te staan met de Afghaanse regering, aldus Borrell. “Maar laat ons duidelijk zijn: contact houden betekent geenszins dat de voorlopige regering wordt erkend of gelegitimeerd.”

