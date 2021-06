Europese Unie werkt aan "op maat gemaakte" actieplannen voor migratielanden

Mechelen/Willebroek/Sint-Katelijne-Waver Gemeenten brengen migratiege­schie­de­nis in kaart: “We mogen hun verhalen niet verloren laten gaan”

18 januari Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek bundelen de krachten om hun migratiegeschiedenis in kaart te brengen, te tonen en te bewaren voor de toekomstige generaties. Ze werven daartoe een projectcoördinator aan, die zich twee jaar lang zal verdiepen in de verhalen en tradities van mensen met een buitenlandse afkomst. “Een goede zaak”, vindt Said Aghassaiy, die tien jaar geleden hetzelfde deed door een film te maken over zijn intussen overleden vader.