Europese Unie "uiterst bezorgd" over dreigende executie VUB-professor Djalali

‘Maximale druk’

Borrell staat volgens zijn woordvoerder over de zaak in contact met de Duitse ambassade in Teheran. Die behartigt de belangen van de EU in Iran. De buitenlandchef van de EU onderstreept nog eens dat de unie “te allen tijde en in alle gevallen de doodstraf krachtig en ondubbelzinnig” afkeurt. Parlementsvoorzitter Sassoli wijst erop dat de doodstraf nooit gerechtvaardigd kan zijn. “Het is een aanslag op de menselijke waardigheid en de afschaffing ervan is een prioriteit voor de EU.”