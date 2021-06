Europese Unie steunt verder onderzoek naar oorsprong coronavirus

LIVE. Vandenbrou­c­ke: “Coronacer­ti­fi­caat beschik­baar vanaf 16 juni” - Eind augustus inhaalmo­ment voor wie tweede prik wegens vakantie­plan­nen miste

14:29 Nu meer dan 8 op de 10 kwetsbare personen (65-plussers en risicopatiënten jonger dan 65 jaar) minsten één prik hebben gekregen en we ruim onder de vooropgestelde drempel van 500 bedden op intensieve zorg zitten, zijn gisteren tientallen versoepelingen ingegaan. Om de zomer in goede banen te leiden, gaf premier Alexander De Croo (Open Vld) vorige week wel nog tien basisregels mee. Volg al het nieuws over het coronavirus in onze liveblog.