Europese Unie steunt Litouwen in grensconflict met Wit-Rusland

VN verontrust over politiege­weld tegen betogers in Eswatini

17:53 De Verenigde Naties zijn verontrust over berichten waarin melding wordt gemaakt van een brutaal politieoptreden tegen manifestanten in Eswatini, het vroegere Swaziland. In het land in het zuiden van Afrika zijn heel wat mensen op straat gekomen om meer democratie te eisen.