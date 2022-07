Europese Unie start toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië

Na jarenlange vertragingen heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dinsdag in Brussel het officiële startschot gegeven van de toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië. "Jullie bleven het vertrouwen in het toetredingsproces behouden", zei von der Leyen tijdens een persverklaring aan de eerste ministers van Albanië, Edi Rama, en van Noord-Macedonië, Dimitar Kovacevski.

De twee landen hadden gehoopt om op de Europese top van eind juni groen licht te krijgen voor de start van de onderhandelingen. Maar Bulgarije stak daar een stokje voor en stelde zijn veto. Het land eiste voorafgaand aan de gesprekken concessies van Noord-Macedonië op het vlak van taal, geschiedenis en de bescherming van minderheden. Wel kon Sofia zich vinden in een compromisvoorstel dat door Frankrijk was uitgewerkt, afgelopen weekend stemde uiteindelijk ook het parlement in Skopje met de tekst in. Daardoor kunnen nu de toetredingsgesprekken worden opgestart - met Noord-Macedonië én Albanië, want beide dossiers waren politiek aan elkaar gekoppeld.

"Wat een historisch moment", zei von der Leyen. "Vandaag openen Albanië en Noord-Macedonië de toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie, en ik ben erg blij dat ik hier aan jullie zijde kan staan. Dit is jullie succes en dat van jullie burgers." De Commissievoorzitter wees erop dat Tirana en Skopje de voorbije jaren de rechtsstaat versterkt hebben, de strijd tegen corruptie hebben opgevoerd en verregaande economische hervormingen hebben doorgevoerd. "Jullie hebben al deze aanpassingen gedaan, niet alleen omdat ze noodzakelijk zijn voor het pad naar de Europese Unie, maar vooral omdat ze goed zijn voor jullie landen."

Lang wachten

Albanië en Noord-Macedonië zitten al lang in de wachtkamer van de Europese Unie. Albanië werd in 2014 als kandidaat-lidstaat erkend, Noord-Macedonië al in 2005. Eerst stond Griekenland op de rem omdat het met de Macedoniërs een bitter meningsverschil uitvocht over het gebruik van de naam Macedonië. Na intensieve onderhandelingen verklaarde Skopje zich in 2018 bereid de naam van zijn land te wijzigen in Noord-Macedonië. Maar het zou dus toch nog vier jaar duren vooraleer alle Europese lidstaten het licht op groen zetten voor de start van de toetredingsonderhandelingen.

Die gesprekken kunnen vele jaren duren. Zo startten Montenegro en Servië al in respectievelijk 2012 en 2014 hun onderhandelingen met de EU over toetreding op. Turkije is al sinds 1999 kandidaat-lidstaat, maar de gesprekken met Ankara liggen al jaren stil.

Op de Europese top van juni kregen ook Oekraïne en Moldavië het statuut van kandidaat-lidstaat van de Europese Unie.