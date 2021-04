Europese Unie rondt ratificatie handelsakkoord met Verenigd Koninkrijk af

Buitenland Vlaming sterft in Bolivia nadat hij 10 meter naar beneden stort in ravijn

28 april In Bolivia is een Vlaming om het leven gekomen bij een dodelijke val in een ravijn. Dat bevestigt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken aan HLN. Anton C. (45), afkomstig uit Limburg, verloor langs een riviertje het evenwicht. Hij stortte meer dan 10 meter naar beneden en belandde met zijn hoofd op de stenen.