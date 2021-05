Europese Unie roept op tot de-escalatie in Jeruzalem

4 jaar na executie van vermoede­lij­ke dader wordt dna van een ander aangetrof­fen op moordwapen

7 mei Vier jaar nadat hij in een gevangenis in Arkansas met een reeks dodelijke injecties om het leven werd gebracht, blijkt dat het dna op het moordwapen waarmee Ledell Lee een vrouw om het leven zou gebracht hebben, niet van hem afkomstig was. Zelf hield Lee altijd zijn onschuld staande.