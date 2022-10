Europese Unie onderzoekt mogelijke financiering van Starlink in Oekraïne

De Europese Unie onderzoekt de mogelijkheid om SpaceX te betalen voor Starlink-diensten in Oekraïne. De EU zou niet willen dat de internettoegang in het land “afhankelijk is van een individuele, supermachtige persoon” die het netwerk naar believen kan afsluiten.

De plannen bevinden zich nog in een vroege, onderzoekende fase, zegt de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Gabrielius Landsbergis in een interview met de politieke nieuwswebsite ‘Politico’.

Het plan zou geopperd zijn door Josep Borrell, de vicevoorzitter van de Europese Commissie en buitenlandcoördinator van de Europese Unie. Details over de specifieke plannen zijn er nog niet; Borrell zou deze in een recente vergadering met de ministers van Buitenlandse Zaken uit de Unie hebben besproken. Verschillende landen zouden geïnteresseerd op het idee hebben gereageerd, maar het is niet duidelijk om welke landen het dan gaat. Het plan lijkt ook nog in een te vroeg stadium te zijn om te spreken over de kosten.

Belangrijke rol

Volgens de Litouwse Landsbergis zouden de Europese Unie-landen bespreken of ze financieel kunnen bijdragen aan Starlink-diensten in Oekraïne. Momenteel worden de internetsatellieten van SpaceX daar gebruikt als alternatief voor het normale internet, dat vanwege de Russische invasie onstabiel is of vaak zelfs helemaal niet werkt. In april bleek al dat de verbindingen een belangrijke rol spelen in de oorlog.

Volledig scherm Een systeem van Starlink in Charkiv, ter illustratie. © AFP

Speculaties

SpaceX-oprichter Elon Musk heeft de afgelopen dagen echter gespeculeerd dat hij de dienst niet meer gratis wil aanbieden in het land. Dat gebeurt nu nog wel. Musk vroeg in september in dat verband een financiële bijdrage aan het Amerikaanse ministerie van Defensie. Musk, de rijkste man ter wereld, zei de kosten niet meer te kunnen betalen. Later veranderde Musk van gedachte en zei hij toch door te gaan met de financiering.

“Individuele supermachtige persoon”

Volgens Landsbergis wil de Europese Unie niet dat Oekraïnes internet ‘in handen is van een individuele supermachtige persoon die op een dag wakker kan worden en besluit dat dit niet langer is wat hij wil’. Oekraïne zou dan zomaar zonder internet kunnen komen te zitten. “Ik denk dat het beter is om deze beslissing contractueel vast te leggen tussen een coalitie van landen die een dienst van Musk kunnen afnemen en aan Oekraïne kunnen geven”, zegt de minister.

Het Pentagon overwoog overigens ook te betalen voor het Starlink-netwerk van Musk in het door oorlog verscheurde Oekraïne, schreef ‘Politico’ gisteren nog, verwijzend naar twee betrokken Amerikaanse functionarissen in de discussies.

