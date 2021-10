Europese Unie bereikt "mijlpaal" van 1 miljard geëxporteerde coronavaccins

"We hebben een mijlpaal bereikt in de bezorging van Covid-19-vaccins aan de wereld. De Europese Unie heeft de voorbije tien maanden meer dan 1 miljard dosissen uitgevoerd", zegt von der Leyen. "De in de EU geproduceerde vaccins werden naar meer dan 150 landen geëxporteerd. Van Japan tot Turkije, van het Verenigd Koninkrijk tot Nieuw-Zeeland, van Zuid-Afrika tot Brazilië. Via het internationale COVAX-initiatief werden ongeveer 87 miljoen dosissen aan lage- en middeninkomenslanden bezorgd.”

‘Eerlijk gedeeld’

"De Europese Unie is duidelijk de grootste exporteur van Covid-19-vaccins ter wereld. We hebben onze vaccins altijd eerlijk gedeeld met de rest van de wereld. Even veel vaccins als we hebben bezorgd aan EU-burgers hebben we ook uitgevoerd. Inderdaad: minstens een vaccin op twee dat in Europa wordt geproduceerd, wordt uitgevoerd", aldus de Commissievoorzitter.

Intussen is meer dan 75 procent van de volwassen EU-burgers tegen het coronavaccin gevaccineerd. Von der Leyen herhaalt dat ze samen met de Amerikaanse president Joe Biden de ambitie heeft om volgend jaar een mondiale vaccinatiegraad van 70 procent te bereiken. "Want we weten dat we Covid-19 alleen maar kunnen verslaan als we het overal bekampen.”

Op de G20-top, op 30 en 31 oktober in Rome, wil von der Leyen samen met Biden en met de Italiaanse premier Mario Draghi de andere wereldleiders achter hun voornemen scharen om met vaccins de pandemie de kop in te drukken. "Bovenop onze export zal de EU de komende maanden minstens 500 miljoen dosissen doneren aan de meest kwetsbare landen. Maar ook de andere landen moeten hun bijdrage leveren.”