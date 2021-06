Europese Unie bekrachtigt economische sancties tegen Wit-Rusland

Grote politieope­ra­tie in Frankfurt na meerdere schoten, lichaam van man gevonden in apparte­ment

22 juni In de Duitse stad Frankfurt is het dinsdagochtend tot een grote politieoperatie gekomen nadat in het stadsdeel Griesheim meerdere schoten waren gehoord. Toen de politie ter plaatse kwam bij het betrokken flatgebouw, werden ze aangevallen door een 41-jarige man die gewapend was met een mes en een wapen. De politie heeft gereageerd met schoten. Later werd het levenloze lichaam van de man aangetroffen in een appartement.