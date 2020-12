Europese transporteurs mijden bewust brexitchaos

Vaccin Oxford/AstraZeneca goedge­keurd voor Britten maar nog niet voor ons, viroloog Johan Neyts legt uit: "Dossier slechts gedeelte­lijk ingediend”

10:50 De Britse autoriteiten hebben groen licht gegeven voor het gebruik van het coronavaccin van Oxford en AstraZeneca. Het gaat om het tweede coronavaccin dat is goedgekeurd door toezichthouder MHRA. In het Verenigd Koninkrijk worden al mensen ingeënt met een middel van Pfizer en BioNTech. Viroloog Johan Neyts (KU Leuven) legt bij HLN Live uit wat het verschil is tussen beide vaccins en waarom het nog niet is goedgekeurd in de EU.