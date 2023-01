Europese steden luiden het nieuwe jaar in: 12 slachtoffers naar oogziekenhuis in Rotterdam

Met het slaan van de klok in België, begon het nieuwe jaar ook in andere Europese steden als Parijs, Berlijn, Madrid en Rome nadat eerder Oceanië en Azië al 2022 uitzwaaiden. In tegenstelling tot de afgelopen twee jaar, die in het teken stonden van de pandemie, kon het nieuwe jaar op de meeste plaatsen zonder al te veel beperkende maatregelen worden gevierd. In Berlijn heeft de politie de handen vol met aanvallen op hulpverleners.

De Champs-Élysées bij de Arc de Triomphe in Parijs stond helemaal vol. Daar woonden ongeveer een miljoen kijklustigen het enorme vuurwerk bij. Het spektakel kon de voorbije twee jaar niet doorgaan, maar zorgde nu dus opnieuw voor een volkstoeloop. De politie was massaal aanwezig om het evenement in goede banen te leiden en er golden strikte toegangsregels.

Volledig scherm Vuurwerk aan de Arc De Triomphe. © Photo News

In Nederland werd dan weer op veel plaatsen het afgekondigde vuurwerkverbod genegeerd. Dat was onder andere het geval in Rotterdam, waar al sinds het einde van de middag massaal het geluid van knalvuurwerk te horen was. Veel politie was er niet op straat te zien, meldden Nederlandse media. In Amsterdam was het beeld niet anders. Ook daar werd al de hele oudejaarsdag vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stond de Dam vol met mensen die er aftelden naar middernacht. Hoewel er af en toe vuurwerk werd afgestoken bleef het er relatief rustig.

Volledig scherm Vuurwerkliefhebbers steken vuurwerk af bij de Erasmusbrug op Oudejaarsavond. Ondanks een vuurwerkverbod wordt er in de stad vuurwerk afgestoken. © ANP

In het Oogziekenhuis Rotterdam werden wel 12 slachtoffers met oogletsel door vuurwerk binnengebracht. Het aantal is vergelijkbaar met de aantallen slachtoffers die vóór de coronapandemie binnenkwamen, zegt oogarts Tjeerd de Faber. Tijdens de jaarwisseling van 2020 behandelde het ziekenhuis 18 patiënten met oogletsel door vuurwerk. “We zijn weer terug bij af”, zegt hij. “Doodzonde dat dit toch weer de prijs moet zijn van nieuwjaar vieren.”

Volgens De Faber is één oog niet meer te redden. Vier andere oogslachtoffers hebben ernstig blijvend letsel.

Volledig scherm Vuurwerkliefhebbers steken vuurwerk af bij de Erasmusbrug in Rotterdam, ondanks een vuurwerkverbod. © ANP

In Edinburgh, waar het nieuwe jaar één uur later begon, waren vooral veel regenjassen en paraplu's te zien van bezoekers die de plensbuien trotseerden.

Volledig scherm Vuurwerk in Edinburgh. © REUTERS

Ook in Londen regende het. Meer dan honderdduizend mensen vierden in de Britse hoofdstad zondagavond de jaarwisseling met een gigantisch, twaalf minuten durend vuurwerk voor het iconische reuzenrad London Eye. Daarbij werd ook de in september 2022 overleden Queen herdacht. Om middernacht sloeg Big Ben twaalf keer om het nieuwe jaar in te luiden.

Aanvallen op hulpverleners in Berlijn

De politie en brandweer in Berlijn spreken van een “drukke nacht”, met veel meer werk dan tijdens de afgelopen twee jaarwisselingen. Maar ook vergeleken met de tijd vóór de coronaperiode is er sprake van aanzienlijk meer aanvallen op hulpverleners, aldus een politiewoordvoerder tegen het Duitse persbureau DPA.

Volledig scherm Vuurwerk in Berlijn. © REUTERS

Politieagenten moesten in Berlijn in actie komen vanwege onder meer vechtpartijen en vuurwerk dat naar voorbijgangers, hulpverleners en gebouwen werd gegooid. De afgelopen twee jaar gold in heel Duitsland een vuurwerkverbod vanwege de coronamaatregelen, dit jaar gelden er overal verschillende regels.

Elders in Duitsland waren er ook verschillende ongeregeldheden. In Düsseldorf, waar de binnenstad “propvol” was, trad de politie op vanwege relschoppers. In Frankfurt werd een voetgangersbrug door de politie afgesloten omdat er een te groot aantal bezoekers probeerde het vuurwerk te bekijken. In de Zuid-Duitse regio Baden-Württemberg raakte een man ernstig gewond aan zijn gezicht door ontploffend vuurwerk. Hij werd per helikopter naar een speciale kliniek gebracht.

Volledig scherm Berlijn © Getty Images