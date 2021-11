Europese Rekenkamer wordt gehoord na aantijgingen over misbruik

Het gaat erom "de feiten recht te zetten" en "de twijfels en verdachtmakingen" weg te nemen, zei woordvoerder Fabrice Mercade van de Rekenkamer vandaag. De instelling met zetel in Luxemburg heeft zelf gevraagd om gehoord te worden. Dat gebeurt morgenmiddag in de commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement.

Aanleiding is een onderzoek van Libération. De Franse krant beticht leden en medewerkers van de Rekenkamer, onder wie voorzitter Klaus-Heiner Lehne, ervan dat ze valselijk gedomicilieerd zijn in Luxemburg, maar er niet komen. Het absenteïsme zou minstens "een derde van de leden" van de instelling betreffen, aldus de krant, die ook "misbruik van onkostennota's" en "ongeverifieerde missies" hekelt.

"De Rekenkamer betreurt dat het artikel, dat het eerste van een serie over de Europese instellingen lijkt te zijn, onjuiste aantijgingen en feiten bevat en de integriteit van de instelling en de robuustheid van het controlekader niet weerspiegelt", aldus de woordvoerder. In antwoord op een andere aantijging verzekerde hij ook dat "geen enkel lid van de instelling een actieve rol heeft in een politieke partij in zijn of haar land".