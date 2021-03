Europese primeur: Italië lanceert coronavrije hogesnelheidstreinen

Vrijwel alle Frans-Polyne­siërs besmet door nucleaire testen

15:51 De straling van Franse nucleaire testen in Frans-Polynesië heeft vrijwel alle inwoners van de eilandengroep in de Stille Oceaan besmet. Frankrijk heeft de stralingsniveaus als gevolg van de testen in de periode 1966-1996 bewust te laag voorgespiegeld. Dat schrijft de Franse site Disclose in een rapport op basis van twee jaar onderzoek in militaire archieven.