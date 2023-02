Europese parlement: “Maak 2024 jaar van de verplaatsing met de fiets”

Juiste plaats, juist moment: Braziliaan­se fotograaf neemt spectacu­lair beeld van bliksemin­slag op standbeeld Christus de Verlosser

In de Braziliaanse stad Rio de Janeiro is een fotograaf erin geslaagd om het exacte moment vast te leggen waarop de bliksem inslaat op het wereldberoemde standbeeld van Christus de Verlosser. Op de spectaculaire foto is te zien hoe een enorme bliksemschicht het hoofd van het standbeeld volledig belicht. Fotograaf Fernando Braga deed naar eigen zeggen al talloze pogingen om het zeldzame fenomeen op beeld vast te leggen, en nu is het hem eindelijk gelukt.