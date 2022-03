Europese onderhandelaars waarschuwen voor mislukken van nucleaire deal met Iran door aandringen Rusland

Independer Rij je met diesel of gebruik je je wagen ook voor het werk? Dan betaal je meer voor je autoverze­ke­ring

De prijs van je autoverzekering is afhankelijk van veel factoren. Zo speelt het type brandstof een steeds belangrijkere rol. Ook wie zijn wagen gebruikt voor professionele doeleinden, betaalt wellicht meer. Of je al dan niet meer betaalt wanneer je over een afgesloten parkeerplaats beschikt, verschilt dan weer van verzekeraar tot verzekeraar. Independer.be somt enkele factoren op die je autoverzekering goedkoper (of net duurder) maken.

