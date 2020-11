Europese onderhandelaars na quarantaine terug fysiek naar Londen voor brexitonderhandelingen

"In lijn met de Belgische regels zijn mijn team en ikzelf niet langer in quarantaine", tweette Barnier. "Fysieke onderhandelingen kunnen doorgaan." De voorbije week gingen de besprekingen met de Britse brexitonderhandelaar David Frost en zijn team door via videoverbinding.

Na maanden van stilstand leek er de afgelopen maand eindelijk schot in de onderhandelingen over een toekomstig handelsverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU te komen. Maar de visserij, gelijke spelregels voor Britse en Europese bedrijven en de afdwingbaarheid van de gemaakte afspraken blijven voer voor discussie. "Het zijn beslissende dagen, maar ik kan in alle eerlijkheid niet zeggen of er een akkoord komt of niet", zei de voorzitster van de Europese Commissie Ursula von der Leyen eerder deze week.

“Dezelfde belangrijke meningsverschillen blijven”

Barnier heeft de EU-ambassadeurs eerder vandaag bijgepraat over de stand van zaken. De Fransman zou hen hebben gezegd dat hij niet weet of er een deal gevonden kan worden, maar dat er in elk geval nog "enkele dagen" nodig zullen zijn. "Dezelfde belangrijke meningsverschillen blijven”, tweette Barnier. De lidstaten hebben er bij de Europese Commissie nog eens op aangedrongen een noodplan op te maken voor het geval de onderhandelingen ineenstuiken.

De Britse onderhandelaar David Frost benadrukt in een tweet dat een akkoord met de Europese Unie nog altijd kan. "Het is laat, maar een akkoord blijft mogelijk en ik zal de discussies verderzetten tot op het moment dat duidelijk is dat het niet meer mogelijk is." Frost hamert er wel op dat zo'n deal "de Britse soevereiniteit volledig moet respecteren". "Dat is niet zomaar een woord, maar heeft praktische gevolgen: controle over onze grenzen, zelf kunnen beslissen over de principes van een robuust systeem om subsidies te controleren en controle over onze viswateren", voegt hij daaraan toe. "We zullen daar hard voor blijven werken, want een akkoord op eender welke andere basis is niet mogelijk."

Veel tijd hebben de brexitonderhandelaars in elk geval niet meer. Voor eind dit jaar moet er een akkoord over de Brits-Europese handelsrelaties bereikt én goedgekeurd zijn door de parlementen aan weerszijden van het Kanaal, anders crasht het Verenigd Koninkrijk alsnog uit de Europese douane-unie en de interne markt, met een grote impact op de handelsstromen en chaos aan de grenzen tot gevolg. Groot-Brittannië verliet de Europese Unie officieel al eind januari, maar tot 31 december geldt nog een overgangsperiode.

