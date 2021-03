Europese NAVO-landen voeren militaire uitgaven op, België hinkt achterop met voorlaatste plaats

De Europese NAVO-landen en Canada hebben in 2020 hun militaire uitgaven opgevoerd. Dat was een eis van voormalig Amerikaans president Donald Trump en die eis werd door zijn opvolger Joe Biden herhaald. Tien landen hebben intussen het engagement gehaald om 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) uit te geven aan defensie. België blijft vooralsnog achterop hinken en staat met 1,07 procent op de voorlaatste plaats.

Een en ander blijkt uit het jaarrapport van NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg, dat dinsdag voorgesteld is. De defensie-uitgaven zijn een eeuwig discussiepunt binnen de verdragsorganisatie.

De NAVO-landen kwamen in 2014 overeen om tegen 2024 de defensie-uitgaven op te trekken tot minstens 2 procent van het bbp. Donald Trump uitte herhaaldelijk kritiek op de landen die dat doel nog niet halen, zoals België, maar ook Duitsland. De Duitse bondskanselier Angela Merkel bevestigde vorige maand nog de defensie-uitgaven tot die 2 procent te zullen optrekken.

Cyberaanvallen

Stoltenberg herinnerde eraan dat de 2 procentnorm er in 2014 kwam toen Biden vicepresident was onder president Barack Obama. De beslissing viel toen binnen het kader van een agressiever Rusland, de annexatie van de Krim en brutalere vormen van terreur met Islamitische Staat in Irak en Syrië. “Deze bedreigingen zijn niet verdwenen en er komen steeds gevaarlijkere cyberaanvallen bij”, aldus de NAVO-baas eerder dit jaar.

“2020 is het zesde jaar op rij dat de 28 Europese NAVO-lidstaten en Canada een verhoging van het defensiebudget kunnen voorleggen”, zo benadrukte Stoltenberg op een online persconferentie. “Tussen 2019 en 2020 was er een reële stijging van 3,9 procent. Daarenboven hebben elf lidstaten (waaronder de VS) de 2 procentnorm gehaald. In 2014 waren dat er nog maar drie.”

België haalt de 2 procentnorm vooralsnog niet. Ons land staat binnen de NAVO op de voorlaatste plaats met 1,07 procent van het bbp dat uitgegeven wordt aan defensie, of een bedrag van 4,755 miljard euro. Dat behelst naast het budget van Defensie onder meer ook de militaire pensioenen.

Stijging

Ons land gaf in 2019 nog 4,253 miljard euro aan defensie. “Toch is de stijging van het aandeel van 0,89 procent naar 1,07 procent gedeeltelijk artificieel”, klinkt het bij experts, “aangezien het bbp door de coronacrisis een felle krimp moest incasseren.” Een opmerking die uiteraard voor de meeste landen geldt.

Bovenaan de lijst prijken de Verenigde Staten met 3,74 procent, gevolgd door Griekenland (2,68 procent), Estland (2,33 procent) en het Verenigd Koninkrijk (2,32 procent), zo blijkt uit door de NAVO vrijgegeven documenten. Luxemburg sluit de rij af met 0,57 procent.

De VS zijn goed voor 71 procent (716 miljard dollar of 600 miljard euro) van het totale budget (1,027 biljoen dollar of 860 miljard euro) dat de dertig NAVO-lidstaten wijden aan defensie, terwijl het Amerikaanse bbp slechts 53 procent van het totaal uitmaakt. De Europese lidstaten en Canada hebben gecumuleerde militaire budgetten van ongeveer 311 miljard dollar (260 miljard euro).

De NAVO berekende ook dat ons land, met 25.200 militairen, 2,21 militairen per 1.000 inwoners heeft. Ook dat is aan de lage kant in vergelijking met de meeste andere lidstaten: in de VS is dat 4,11, in Denemarken 3,31 en in Griekenland - waar de legerdienst vanaf mei verlengd wordt van negen naar twaalf maanden- zelfs 10,03.