Europese luchthavens boos over verplichte test passagiers uit China: “We vallen weer terug op lappendeken van ongerechtvaardigde beperkingen”

Nobelprijs­win­na­res Aung San Suu Kyi (77) krijgt zeven jaar cel extra

De afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi is vrijdag in Myanmar veroordeeld tot zeven jaar cel in het al achttien maanden durende corruptieproces tegen haar. Volgens de rechtbank in Myanmar is Aung San Suu Kyi schuldig aan alle vijf de resterende aanklachten, meldt een bron met kennis van de zaak aan het Franse persbureau AFP. De 77-jarige zit al een decennialange celstraf uit.

30 december