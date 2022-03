Europese leiders zoeken akkoord over groepsaankopen energie: “Bevolking niet blijven ruïneren met prijzen die losstaan van realiteit”

De Amerikaanse import moet ook de op hol geslagen energieprijzen mee onder controle brengen, maar er is meer actie nodig, vindt de EU. “De Europese Unie gaat in mijn ogen niet enkel over grote principes, grote meetings en Amerikaanse presidenten die we hier ontmoeten. Dat is allemaal zeer goed, maar onze bevolking voelt de gevolgen van de oorlog in Oekraïne elke dag in haar elektriciteits- en gasfactuur. Die prijzen zijn veel te hoog en moeten nú naar beneden”, aldus premier De Croo.