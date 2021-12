Europese leiders willen stevige waarschuwing sturen naar Rusland

Plannen van Meta voor grootste datacen­trum in Europa zetten Nederland­se gemeente Zeewolde op z'n kop

Meta, het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, wil het grootste datacenter van Europa neerpoten in de Nederlandse gemeente Zeewolde, maar dat plan wankelt. De gemeenteraad stemt er donderdag over. Of er een meerderheid zal zijn voor het serverpark is spannend, want het protest ertegen bereikt een kookpunt.

14 december