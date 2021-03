Europese leiders voeren dreiging tegen AstraZeneca op: “Geen exporten meer tot contractuele verplichtingen voldaan zijn”

Volgens Von der Leyen moet en wil Europa aan de burgers uitleggen dat iedereen zijn eerlijke deel krijgt. Vooraleer de vaccinproducenten exporteren naar de andere delen van de wereld, moeten ze binnen Europa daarom eerst voldoende leveren. Von der Leyen verwees specifiek naar AstraZeneca. “Het lijkt me duidelijk dat het bedrijf eerst leveringen moet inhalen en zijn contract moet nakomen, vooraleer het opnieuw mag exporteren.”

Von der Leyen vermeldde opvallend genoeg slechts de 17 miljoen doses die het bedrijf sinds begin dit jaar al leverde, en sprak op haar persconferentie niet meer over de 30 miljoen dosissen die AstraZeneca naar eigen zeggen nog voor einde maart geleverd kan hebben. Volgens zijn contract met de EU hadden de lidstaten tijdens het eerste kwartaal 180 miljoen vaccins van AstraZeneca moeten ontvangen.

Volledig scherm Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen. © EPA

“Laatste redmiddel”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) maakte op de top opnieuw het punt dat ons land een van de belangrijkste producenten van vaccins ter wereld is en dat de globaal vertakte toeleveringsketen niet in het gedrang mag worden gebracht. “Het transparantie- en uitvoermechanisme moet daarom op een gerichte manier worden gebruikt en mag enkel worden toegepast op de producenten die de gemaakte afspraken niet nakomen. Bovendien moet het mechanisme een laatste redmiddel zijn.”

Aan het Verenigd Koninkrijk lopen de leveringen van het AstraZeneca-vaccin veel vlotter, tot grote frustratie van de EU. Wat meespeelt is dat sinds december in totaal al 21 miljoen coronavaccins vanuit de EU naar het VK werden uitgevoerd, terwijl er omgekeerd nog geen enkele dosis vanuit het VK naar de EU vertrok. Brussel en Londen zijn in gesprekken verwikkeld over een oplossing voor die wanverhouding, en alvast volgens premier De Croo moet een oplossing mogelijk zijn. “Het enige wat wij vragen is wederkerigheid en proportionaliteit. De Commissie leidt de discussies, maar er is een sterke wil om tot een consensus te komen”, zei een hoopvolle De Croo.

Volledig scherm Premier Alexander De Croo nam vanuit de Wetstraat 16 deel aan de virtuele EU-top. © BELGA

Rutte: “Pistool ongeladen laten”

Ook Nederland was daar “bezorgd” over, omdat vaccins vaak allerlei landen aandoen voor ze af zijn en die soepele stroom zou kunnen stokken, als Brussel daarin zou ingrijpen. De commissie heeft volgens premier Mark Rutte toegezegd “heel terughoudend” te zullen zijn met het tegenhouden van vaccins die een fabrikant van de EU naar bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk wil exporteren. Rutte en enkele collega’s hadden om die terughoudendheid gevraagd, zei de premier na afloop van de top.

“Omdat het hebben van zo’n instrument helemaal niet verkeerd is, maar het bij voorkeur niet gebruikt moet worden. Wij denken dat het belangrijk is dit pistool ongeladen te laten.” Het is altijd beter meningsverschillen in onderlinge dialoog op te lossen, vinden Rutte en zijn medestanders.

Meer Pfizer-vaccins

Op de top werd ook afgesproken dat EU-landen waar het inenten niet opschiet omdat ze te weinig coronavaccins hebben, waarschijnlijk wat extra vaccins krijgen. Ook ons land zou daarbij zijn. De EU-leiders willen de achterblijvers weer vaart geven, al was het maar omdat ze ook moeilijk van het virus afraken, als het nog bij de buren rondwaart. Ze willen daarvoor een vervroegde levering van 10 miljoen Pfizer-vaccins gebruiken die eerst voor november gepland was, maar nu toch nog voor de zomer kan plaatsvinden.

Oostenrijk en vijf andere EU-landen klaagden eerder deze maand dat sommige lidstaten veel meer vaccins hebben dan zij. De doses worden in principe eerlijk verdeeld, maar sommige landen bedankten voor bijvoorbeeld het dure Pfizer-vaccin en mikten op dat van AstraZeneca. Maar de aanvoer van dat vaccin valt keer op keer tegen.

De EU-leiders voelen er wel voor om achterop geraakte landen als Letland en Slovenië een deel van de meevaller van Pfizer van totaal 10 miljoen doses te geven. Op hun top gaven de leiders hun diplomaten de opdracht de concrete verdeling van die vaccins “in een geest van solidariteit” uit te werken. Maar de discussie daarover verliep toch moeizaam, omdat Oostenrijk een hoeveelheid vaccins opeist. Van de achterblijvers staat Oostenrijk er nog relatief goed voor. Bondskanselier Sebastian Kurz sloeg de afgelopen weken toch hard om zich heen. Daarmee lijkt hij welwillendheid te hebben verspeeld.

Volledig scherm © AFP

Belgisch deel

België rekent in ieder geval op een deel van de miljoenenpartij. “Ook België zal daarvan kunnen profiteren”, zei premier De Croo na de top. “De consensus is dat deze doses solidair verdeeld zullen worden, om een oplossing te zoeken voor het verschil in leversnelheid.” Hoeveel vaccins uiteindelijk aan België bezorgd zullen worden, is niet duidelijk. “We hebben geen specifieke verdeelsleutel afgesproken”, zei De Croo. Precies dat is een opdracht voor de vergadering van de 27 ambassadeurs. Over de hele Europese Unie werden tot nu reeds 47,8 miljoen Pfizer-vaccins verdeeld. Iets meer dan 1 miljoen dosissen werden aan België geleverd.

Nederland en andere landen denken in elk geval “dat Oostenrijk niet meteen het eerste land is dat een probleem heeft”, zei premier Mark Rutte na afloop van de top. “Wij zijn wat meer onder de indruk van de zorgen die leven in landen als Bulgarije, Letland en Kroatië.” De discussie met Oostenrijk slorpte een groot deel van de tijd van de EU-leiders op.

De ambassadeurs van de EU-landen gaan nu afspreken hoe ze de 10 miljoen vaccins gaan verdelen. Ze houden vast aan de afspraak dat ieder land naar inwonertal zijn deel krijgt. Het is nog onduidelijk wat dat zal betekenen voor landen die de afgelopen tijd de vaccins hebben gekocht waarvoor andere lidstaten bedankten, zoals Nederland. Mogelijk verliezen zij wat van hun grotere deel.

Biden

Op het einde van de top nam ook Amerikaans president Joe Biden aan de videovergadering van de Europese leiders deel, om het over de toekomst van de trans-Atlantische relaties te hebben. Het was de eerste keer in 11 jaar dat een buitenlandse gast aan een Europese Raad deelnam (Barack Obama in 2010), op zich al een teken van de hoop die de leiders in een reboot van de relaties met Washington stellen.