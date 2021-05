Europese leiders treffen brede sancties tegen Wit-Rusland

Hype houdt aan: chaos in Amerikaan­se supermarkt om pokémon­kaar­ten te bemachti­gen

23 mei Pokémonkaarten zijn weer razend populair en dat laat zich voelen in Amerikaanse supermarkten. Nadat Target eerder de verkoop van de ruilkaarten tijdelijk stopzette omdat de veiligheid van de klanten en het personeel niet meer kon gewaarborgd worden, is er chaos uitgebroken in een vestiging van Walmart in de staat Pennsylvania.