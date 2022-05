Europese leiders sluiten akkoord over verbod op Russische olie

De Europese leiders hebben maandag een akkoord bereikt over de invoering van een verbod op de import van Russische olie. Het gaat in eerste instantie om een embargo op olie die over zee wordt ingevoerd, waarmee meteen twee derde van alle Russische olie gebannen wordt. Door een bijkomend Pools-Duits importverbod wordt alles samen meer dan 90 procent van de Russische olie van de markt gehaald. Olie die via de Droezjba-pijpleiding aangevoerd wordt, blijft voorlopig buiten de boycot. Woensdag buigen de ambassadeurs van de lidstaten zich over de details.

Het was Europese Raadsvoorzitter Charles Michel die het akkoord omstreeks 23.45 uur bevestigde. Volgens hem wordt door het embargo "een grote financieringsbron van de Russische oorlogsmachine afgesneden". Europa voert op die manier maximaal de druk op Rusland op om de oorlog in Oekraïne te beëindigen, aldus Michel.

Het was al enkele dagen duidelijk dat de EU met twee parallelle pistes zou werken om het Hongaarse veto tegen een embargo op Russische olie te omzeilen. Wellicht tegen het einde van het jaar wordt alle olie geweerd die nu nog over zee wordt aangevoerd. Daarbovenop engageren Polen en Duitsland zich ertoe ook geen olie via pijpleidingen meer in te voeren. Op die manier zou meer dan 90 procent van de huidige import van de Europese markt geweerd worden.

Hongarije en Slovakije

Hongarije en Slovakije zullen voorlopig nog Russische olie mogen importeren via de grote Droezjba-pijpleiding. De twee landen maakten samen met Tsjechië gewag van grote bevoorradingsproblemen bij een totaalverbod op Russische olie.

Hongarije zal zijn olie in de toekomst via de uit Kroatië afkomstige Adria-pijplijn ontvangen, legde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen uit op haar afsluitende persconferentie. Maar het opvoeren van de capaciteit van die leiding zou wel 45 tot 60 dagen duren. Bovendien moeten de raffinaderijen op Hongaars grondgebied worden aangepast omdat de olie die door de Adria-lijn vloeit van andere kwaliteit is dan de Russische olie.

De leiders stelden daarom geen termijn voor deze overgangsperiode voor Boedapest en Bratislava. De Commissie wordt gevraagd om erop toe te zien dat ze het uitzonderingsregime niet misbruiken.

Tsjechië weet wel dat het 18 maanden de tijd krijgt om alternatieven te zoeken voor zijn diesel op basis van Russische olie. Daarenboven is een algemene clausule aangenomen, die dus voor alle landen geldt, dat ze zich op noodmaatregelen mogen beroepen als er plots een bevoorradingsprobleem zou opduiken. Het was de Hongaarse premier Viktor Orban die daar om had gevraagd.

Uitwerking details

Woensdag komen de ambassadeurs van de 27 lidstaten samen om zich over de details van het politieke akkoord te buigen. Dan moet duidelijk worden wanneer het embargo precies van kracht wordt. In een later stadium moeten ze ook beslissen hoelang de overgangsperiode voor Hongarije en Slovakije kan duren.

De leiders garanderen in de context van het olie-embargo ook dat het ‘level playing field’ op de Europese interne markt behouden blijft. België was een van de landen die voor oneerlijke concurrentie vreesde - met name voor de haven van Antwerpen - als ook Duitsland zich via de Droezjba-pijpleiding van goedkopere Russische olie zou kunnen blijven bevoorraden.

Andere maatregelen

Het (gedeeltelijke) olie-embargo maakt deel uit van het zesde sanctiepakket tegen Rusland dat de Commissie begin mei op tafel legde naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Behalve het embargo kregen ook de andere maatregelen uit dat pakket maandagavond groen licht van de Europese leiders. Dat betekent dat Sberbank, de grootste bank van Rusland, en nog twee andere Russische financiële instellingen van het internationale betalingssysteem Swift losgekoppeld worden. Drie extra Russische staatszenders zullen in Europa niet meer te zien of te lezen zijn, en enkele hooggeplaatste militairen die betrokken zijn bij de moordpartij in Boetsja en het beleg van Marioepol worden gesanctioneerd.

Volgens Belgisch premier Alexander De Croo is het akkoord over het olie-embargo “zeer verregaand”. Hij herhaalde na afloop wel dat Europa wat hem betreft niet snel extra sancties kan aannemen. “Laten we dit maar eens eerst in de praktijk brengen”, zei hij.

De Europese leiders beslisten ook om Oekraïne 9 miljard euro steun te bieden. Het zou om subsidies gaan, in plaats van om leningen zoals de Commissie had voorgesteld.

Met het akkoord over het sanctiepakket was de eerste dag van de Europese top zo goed als afgelopen. Daarna wisselden de leiders nog kort van gedachten over de energiemarkt, maar dat debat gaat dinsdagochtend verder.

