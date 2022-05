Europese leiders sluiten akkoord over Russisch olie-embargo

Lichaam van dode jongen gevonden in koffer, identiteit blijft mysterie voor Amerikaan­se speurders

In een bos in de Amerikaanse staat Indiana is vorige maand het stoffelijk overschot van een jongen in een koffer teruggevonden. De autopsie heeft nu uitgewezen dat hij overleden is aan de gevolgen van dehydratatie. De speurders tasten nog steeds in het duister over zijn identiteit. Zijn leeftijd wordt tussen vijf en acht jaar geschat.

30 mei