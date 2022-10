Europese leiders proberen gasprijs te drukken

Van Hof van Cleve tot Sportpa­leis, 6 horecaon­der­ne­mers over hun energiefac­tuur: “Amper acht maanden open en al 21.000 euro moeten bijbetalen. Dat kan toch niet?”

Na twee jaar corona-ellende zaten veel horecaondernemers al flink op hun tandvlees, maar nu raken ze echt van de regen in de drop. Zes stemmen uit de horeca over hun torenhoge energiefactuur. “We besparen waar we kunnen: frigo’s samenvoegen en de lichten pas aan als het echt nodig is, maar zelfs dan besparen we nog geen 50 euro op een maand.”

