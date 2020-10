Europese leiders kijken uit naar verklaring Boris Johnson over brexitonderhandelingen

Koffer met drie kilo marihuana achtergela­ten op perron in Bremen

15 oktober De Duitse politie heeft een koffer met drie kilo marihuana gevonden die door een onbekende man was achtergelaten op een perron in het station van het Duitse Bremen. Beelden van bewakingsvideo's lieten zien hoe de man de blauwe koffer had neergezet en na ongeveer tien minuten het station had verlaten.