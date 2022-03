Europese leiders beraden zich over bijkomende sancties en het plafonneren van gasprijs: “Geen dure uitgaven doen die recht in de zakken van Rusland komen”

Voor de tweede dag op rij zitten de Europese leiders samen op de informele Europese top in Versailles. In een gezamenlijke verklaring verspreid na de eerste dag zeggen de Europese leiders “vastberaden te zijn om de druk op Rusland en Wit-Rusland verder op te voeren”. Volgens premier Alexander De Croo (Open Vld) zullen de huidige sancties verder uitgebreid worden.

Lees alles over de oorlog in Oekraïne in dit dossier.

De Europese staatshoofden en regeringsleiders vergaderen donderdag en vrijdag in het Franse Versailles. De oorspronkelijke bedoeling was om de economische relance na de coronacrisis, het investeringsbeleid en de toekomst van de begrotings- en schuldenregels te bespreken, maar dat debat is in een heel andere context beland sinds de Russische invasie in Oekraïne. De oorlog beheerste donderdag dan ook de agenda.

In een gemeenschappelijke verklaring die na afloop van de vergadering rond 3 uur ‘s nachts werd verspreid, veroordelen de EU-leiders nogmaals de “niet-geprovoceerde en onrechtvaardige militaire agressie tegen Oekraïne”. De Raad vraagt dat Rusland meteen troepen en militair materiaal terugtrekt uit Oekraïne, maar ook dat het veilig omspringt met de nucleaire sites in het land.

Sancties

De 27 leiders waarschuwen ook voor verdere sancties tegen Rusland en Wit-Rusland, van waaruit Russische troepen Oekraïne konden binnenvallen. “We zijn vastberaden om de druk nog te verhogen”, klinkt het. “We hebben belangrijke sancties aangenomen en staan klaar om snel nog meer sancties op te leggen.”

“Dat zou dan gaan over uitbreidingen van de huidige sancties”, verklaarde premier De Croo bij aanvang van dag twee van de Europese top. Zo zou het aantal sectoren dat vandaag al wordt geviseerd uitgebreid kunnen worden, maar ook de financiële sancties, zoals het uitsluiten van een aantal banken van het internationale betalingssysteem Swift, denkt De Croo.

Toetreding Oekraïne

Op de top kwam ook de Oekraïense vraag om EU-lid te kunnen worden aan bod. Daar was op voorhand geen overeenstemming over. De Raad heeft de Europese Commissie nu gevraagd om de Oekraïense vraag - net als die van Moldavië en Georgië - te onderzoeken en haar opinie te geven, “in overeenstemming met wat in de Europese verdragen is voorzien”. In afwachting daarvan “versterken we de banden en verdiepen we het partnerschap om Oekraïne te ondersteunen op zijn Europese pad”, klinkt het.

Het zijn vooral Oost-Europese landen die voorstander zijn van een versnelde toetreding van Oekraïne tot de EU. De West-Europese landen, waaronder België, houden dan weer vast aan de geijkte toetredingsprocedure -een procedure van jaren. Dat legt VTM Nieuws-journalist Jelle Frencken uit. “Maar alle leiders zijn het er wel over eens dat er een politiek signaal moeten komen. Dat kan bijvoorbeeld door nauwer samen te werken met Oekraïne, om zo een nauwer verwantschap te creëren", duidt hij.

Gas en olie

De Raad had het donderdag tot slot ook nog over de Europese afhankelijkheid van Russisch aardgas en Russische olie. Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen deed er haar plannen uit de doeken om de EU in staat te stellen om fossiele brandstoffen uit Rusland vanaf 2027 te bannen. Binnen een jaar kan de EU al af van tweederde van het Russische gas, zei vicevoorzitter van de Commissie Frans Timmermans eerder deze week al. Rusland is op dit moment goed voor 45 procent van de Europese gasinvoer. Het land levert ook aardolie en steenkool.

Premier De Croo was in Versailles één van de pleitbezorgers van een tijdelijke plafonnering van de groothandelsprijzen op de gasmarkt. Het standpunt werd een tiental dagen geleden al voor het eerst verdedigd door minister van Energie Tinne Van der Straeten op een bijeenkomst met haar Europese collega’s. “Toen ik hier gisteren kwam en zei dat de Europese Commissie moest tussenkomen in de gasprijzen en een plafond opleggen, waren daar veel vragen over. Maar tijdens de discussie in de Raad heb ik gezien dat de meeste landen het eigenlijk eens waren”, zo verklaarde De Croo.

Quote We moeten ervoor zorgen dat we niet steeds dure uitgaven doen die recht in de zakken van Rusland komen. Premier Alexander De Croo (Open Vld)

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen moet binnen twee weken voorstellen uitwerken om tussen te komen in de energiemarkten. Ze liet al verstaan dat een tijdelijke plafonnering van de prijzen een optie is. “Zoiets kan je op korte termijn uitwerken. We moeten ervoor zorgen dat we niet steeds dure uitgaven doen die recht in de zakken van Rusland terechtkomen”, aldus De Croo.

De Croo toonde zich nogmaals bereid om in eigen land “de komende dagen” maatregelen te nemen om de hoge brandstofprijzen te milderen. “De prijzen zijn overal in Europa hoog. Fundamenteel moeten we iets doen om de totaal op hol geslagen energiemarkten aan te pakken. Anders blijven we geld uitgeven, maar pakken we het fundamentele probleem niet aan”, besloot de premier.