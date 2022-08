Europese landen kreunen onder hittegolf: deze (creatieve) maatregelen neemt de rest van Europa

De afgelopen weken was het in heel Europa puffen en kreunen onder ontzettend warme temperaturen. Ook de komende dagen blijft het voorlopig warm tot zéér warm in de meeste delen van Europa. De hoogste temperaturen? Die worden gemeten in Spanje en Zuid-Frankrijk. Bij deze temperaturen komen in veel landen de gepaste (creatieve) maatregelen kijken, van enkel nog water gebruiken voor levensnoodzakelijke doeleinden, over strenge waterbeperkingen tot betalen voor ijsblokjes op café.

Frankrijk

Frankrijk beleeft momenteel de ergste droogte sinds het begin van de metingen in 1958, dat heeft Météo-France gemeld. Momenteel is het land al aan een vierde hittegolf toe deze zomer. De temperaturen lopen op tot maar liefst 37 graden in het zuiden van het land. Er ontstonden al meerdere bosbranden in het land. Gisteren werd door de autoriteiten wegens een grote bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk uit voorzorg een stuk van de A63, een belangrijke snelweg die van Bordeaux naar de Spaanse grens bij Hendaye loopt, afgesloten.

Volledig scherm Mensen kijken naar het lage waterpeil van de kloof van Verdon in Zuid-Frankrijk © AP

In de maand juli viel minder dan 1 centimeter regen in heel Frankrijk waardoor onder meer het niveau van grote rivieren historisch laag staat. De riviercruises langs de wijngaarden in Bordeaux varen daardoor voorlopig niet meer uit. Uit een meer in de populaire badplaats Gérardmer, in het oosten van Frankrijk, wordt dan weer voor de vierde keer ooit water gepompt. Inwoners kunnen dit dan gebruiken voor huishoudelijke activiteiten.

Verder gelden in heel het land strenge beperkingen voor het watergebruik. In zuiden van het land geldt er in negen gemeenten zelfs een maximaal toegestaan watergebruik van 200 liter per persoon per dag. Wie die limiet overschrijdt, riskeert een boete tot 3.000 euro. Daarnaast geldt er door de crisissituatie voor de inwoners van bijna heel het land een verbod op het sproeien van tuinen en het schoonmaken van auto’s. Verschillende parken in het land verlengen hun openingsuren, zodat inwoners daar de mogelijke verkoeling kunnen opzoeken. Die maatregelen blijven tot 14 augustus van kracht.

Spanje

Ook in Spanje zijn in juli tal van records gebroken - de maand ging te boek als de warmste maand in wel zes decennia - en ook de komende dagen blijft het warm. Het land is inmiddels aan zijn derde hittegolf toe waarbij de temperaturen dagelijks tegen de 40 graden aanleunen. Een hel voor inwoners en toeristen, zeker nu door de nieuwe regel om gas te besparen de airco in openbare gebouwen niet lager mag dan 27 graden.

De verschroeiende temperaturen en droogte hebben ook tot tal van bosbranden geleid. Deze hebben minstens 60.000 hectare bos verwoest. Dat meldde de Spaanse openbare omroep RTVE op basis van informatie van de autoriteiten van de getroffen regio’s. De bosbranden zijn volgens deskundigen een rechtstreeks gevolg van de opwarming van de aarde. Daardoor nemen ook de intensiteit, de duur en de frequentie van de hittegolven toe.

Volledig scherm Een vrouw houdt een paraplu vast om te schuilen voor de zon tijdens een hete zonnige dag in Madrid, de hoofdstad van Spanje © AP

Het land neemt net als Frankrijk heel wat maatregelen om de hittegolf de baas te kunnen. De regionale regering in Catalonië heeft, net als de negen gemeenten in Frankrijk, het gebruik van water beperkt tot 200 liter per persoon per dag in 150 verschillende gemeenten. Regionale leider Pere Aragones vraagt de burgers om “rationeel gebruik te maken van water om te voorkomen dat de gevolgen van de droogte erger worden”. Daarnaast mogen inwoners van de provincie Ourense enkel nog water gebruiken voor levensnoodzakelijke doeleinden zoals koken en persoonlijke hygiëne.

Wanneer je in Spanje op restaurant of café gaat, betaal je vanaf nu de ijsblokjes in je drankje en in Malaga kan je voorlopig geen gebruik meer maken van douches op het strand. Steeds meer steden hebben intussen ook een verbod gelegd op het besproeien van tuinen, het vullen van privé-zwembaden, het schoonmaken van auto’s of het schoonmaken van de straten verboden. En in de regio Antequera is de watervoorziening ‘s nachts onderbroken.

Voorlopig zullen de Spanjaarden het ook met die maatregelen moeten doen, want het Spaanse Meteorologische Agentschap (AEMET) voorspelde eerder deze week dat augustus, september en oktober waarschijnlijk warmer en droger zullen zijn dan gemiddeld.

Italië

Ook Italië kreunde de afgelopen weken onder de hitte. De zeewatertemperatuur aan het wateroppervlak op vele plaatsen aan de Italiaanse kust is daardoor gevoelig warmer dan vorige zomers. In de Tyrreense Zee, aan de Eolische Eilanden en in de buurt van de kust van Sicilië en Calabrië worden temperaturen tot dertig graden gemeten. “Dat is twee tot drie graden meer dan normaal”, zei meteoroloog Claudio Tei van de Italiaanse nationale onderzoeksraad (CNR) daarover. Daarnaast kampte Italië met de ergste droogte in 70 jaar.

In verschillende noordelijke regio’s werd de noodtoestand uitgeroepen. Door de droogte steeg het zoutgehalte in de grond aanzienlijk, dat zou slechte gevolgen hebben voor de risottorijst. Kenners schatten dat de schade zelf jarenlang voelbaar zal zijn. De risottorijst is trouwens niet het enige slachtoffer, het waterpeil van de rivier Po staat uitzonderlijk laag en dat zou gevaarlijke gevolgen kunnen hebben voor de schelpjes die gebruikt worden voor de pasta alle vongole.

Volledig scherm Toeristen koelen af in een fontein in Milaan © AFP

Toeristen die de mooie fonteinen in Milaan wouden bewonderen, waren eraan voor de moeite. De stad schakelde de fonteinen namelijk uit om water te besparen. Inwoners van Verona en Pisa kregen ook waterbeperkingen opgelegd. Privé-zwembaden vullen, auto’s wassen en sproeien van moestuintjes of velden is er verboden, en dit tot 31 augustus. In Castenaso mogen kappers en barbiers de haren van hun klanten zelfs maar één keer wassen. Wanneer ze er zich niet aanhouden, riskeren ze een boete tot 500 euro.

Het lijkt er wel op dat Italië, net als Portugal trouwens, opnieuw zou kunnen ademhalen. In beide landen worden er de komende dagen onweersbuien voorspeld. De onweersbuien kunnen mogelijks gepaard gaan met hevige stortbuien, rukwinden, bliksem en mogelijk ook hagel. Voornamelijk in het zuidoosten van het land geldt code oranje voor onweer.

Groot-Brittannië

Ook het Verenigd Koninkrijk, waar de inwoners wel wat regenweer gewend zijn, verwacht temperaturen tot 36 graden. In juli werd het er nog 40 graden. Tussen donderdag en zondag geldt code oranje in het zuiden van Engeland en het oosten van Wales, maar momenteel is er nog geen sprake van een officiële staat van droogte.

Grote maatregelen neemt het Verenigd Koninkrijk dan ook nog niet op dit moment, al geldt er wel een formeel tuinslangenverbod voor de inwoners van Kent, Sussex en Zuid-Wales.

Zwitserland

Ook in Zwitserland zorgt de droogte voor serieuze problemen. De rivieren staan er praktisch droog en weilanden hoger in de bergen zijn te droog, waardoor dieren er niet of moeilijk kunnen grazen. Daardoor werden er in bepaalde gebieden ‘dalweiden’, die oorspronkelijk eigenlijk niet bedoeld zijn voor begrazing, geopend.

Het leger werd zelfs ingezet in de Alpen om per helicopter water vanuit meren tot bij uitgedroogde koeien te vliegen. De zuivelindustrie vreest voor een tekort aan Gruyère als de hitte en droogte blijft aanhouden.

Nederland

Nederland riep vorige week een officieel watertekort uit, maar voorlopig worden er nog geen maatregelen opgelegd. Al riep de regering wel op om bewust en zorgvuldig om te gaan met water.

LEES OOK:

BEKIJK OOK: