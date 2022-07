Europese justitie geeft Denemarken ongelijk in strijd om fetakaas

Malle Gewapende overval­lers van Griekse traiteur­zaak stuiten op voormalig kickbokser Chris: “Verkeerde winkel uitgekozen”

Vlak voor sluitingsuur stond Chris Van Hout (47) van de Griekse traiteurzaak ‘Yamas’ in Oostmalle donderdagavond plots oog in oog met twee gemaskerde overvallers. De twee haalden een mes boven, maar de voormalig kickbokser en ex-beveiliger was niet meteen onder de indruk. “Ik heb al vele berichten gekregen dat zij chance hebben gehad”, lacht Chris de ochtend nadien.

