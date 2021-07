Europese grenswacht Frontex verdubbelt bewaking aan Litouwen

“Gemeenschappelijke buitengrens”

"We zijn klaar om ons ondersteuningsniveau te versterken en meer Europese korpsofficieren en uitrusting in te zetten. We versnellen en versterken wat al gepland was. En in nauwe samenwerking met de Litouwse autoriteiten bereiden we bovendien een snelle grensinterventie voor", aldus Frontex-directeur Fabrice Leggeri. "De grens van Litouwen is onze gemeenschappelijke buitengrens en Frontex staat klaar om te helpen waar nodig."