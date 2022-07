Europese gasprijs op hoogste peil in vier maanden door staking Noorse gasvelden en minder gas uit Rusland

Scholz en Macron overleggen in Parijs over Oekraïnebe­leid

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Franse president Emmanuel Macron hebben maandagavond voor overleg samengezeten in Parijs. De situatie in Oekraïne was het belangrijkste onderwerp op de agenda. Concreet werd tijdens het werkdiner gesproken over de verdere steun aan Oekraïne en over een Frans-Duitse coördinatie bij de reactie op de Oekraïense oorlog, zo blijkt uit een mededeling van het Elysée.

1:13