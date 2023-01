Europese gasprijs blijft dalen in nieuwe jaar

Nieuwe Braziliaan­se president Lula dreigt indirect met processen tegen voorganger Bolsonaro

De nieuwe Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva heeft in zijn inaugurele rede in het parlement beklemtoond geen wraak te zoeken, maar te willen regeren voor alle Brazilianen, ook die niet voor hem hebben gestemd. Dat was bijna de helft van electoraat volgens de officiële uitslagen. Het land is politiek gepolariseerd en de presidentiële sjerp werd zondag níet door zijn voorganger, Jair Bolsonaro, omgehangen. Normaal doet de scheidende president dat voor de nieuwe. Maar Bolsonaro is vrijdag naar Florida uitgeweken en heeft zijn nederlaag in de verkiezingen in oktober nooit erkend.

