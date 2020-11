Europese crisis verdiept: Slovenië betuigt steun aan Hongarije en Polen voor veto tegen begroting

Personeel Downing Street 10: “Smalle gangen staan social distancing in de weg”

13:56 De Britse premier Boris Johnson zit in quarantaine door een hoogrisicocontact dat hij had in zijn ambtswoning in Downing Street 10. De kantoren daar heten ‘coronaveilig’ te zijn, maar volgens het personeel is dat in de praktijk niet altijd het geval. In de smalle gangen van het oude herenhuis valt social distancing nauwelijks vol te houden, klinkt het.