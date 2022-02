Europese coronasceptici vinden paradijs in Duitstalige kolonie in Paraguay

Een voornamelijk Duitstalige kolonie in Paraguay trekt steeds meer Europese coronasceptici. Maar de komst van antivaxers in een regio die zwaar wordt getroffen door de pandemie stuit op verzet in de straatarme streek.

De kolonie werd in 2016 gesticht nabij Caazapá, in het oosten van Paraguay. Het is een vruchtbare streek die vooral bekend om de veehouderij en landbouw. Het moest volgens de oprichters een vluchtoord worden waar mensen veilig zijn voor 5G, chemtrails, gefluorideerd water en andere vermeende samenzweringen. “Je kunt succesvol worden en gelukkig leven zonder hoge belastingdruk, buitenlandse infiltratie en bureaucratie”, stelt de site.

Volledig scherm Luchtfoto van een deel van Paraiso Verde. © El Paraiso Verde

Tot nu toe trok dat vooral gepensioneerden, mensen die op zoek waren naar spiritualiteit en ondernemers uit onder andere Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Maar sinds de uitbraak van de pandemie afficheert El Paraíso Verde - Het Groene Paradijs - zich ook als plek waar mensen kunnen ontsnappen aan verplichte vaccinatie en andere coronaregels. Het zijn dan ook vooral zogenaamde coronasceptici die de gemeenschap - die inmiddels is toegenomen tot 250 personen - doen groeien.

Volgens de lokale autoriteiten is het aantal Duitsers in de regio Caazapá toegenomen van vier naar 101 tussen 2019 en 2021. In een video waarin deze Duitse immigranten hun redenen voor verhuizing naar Paraiso Verde noemen, wordt de pandemie ontkend en spreekt men over de angst in Duitsland, de verplichte vaccinatie van kinderen tegen de mazelen en andere ziektes en de mondmaskerplicht tijdens de pandemie. “Ik heb me nooit kunnen voorstellen dat kinderen zich hier zó vrij kunnen ontwikkelen”, zegt een van de geïnterviewden enkele weken nadat hij zich vestigde in Paraíso Verde.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Reljuv SA (@paraiso_verde_py) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ondertussen bouwen de kolonisten verder aan hun paradijs. Ze leggen wegen en parken aan, en inmiddels zijn ook een school en een supermarkt verrezen op het terrein. Verschillende ondernemers leggen zich toe op landbouw, veehouderij of het maken van honing binnen de grenzen van het terrein.

Hoewel de 1.600 hectare grote kolonie vooral Duitstalige inwoners heeft, wonen er volgens de site ook enkele Belgen, Nederlanders, Britten en Fransen. Naar eigen zeggen is er ook interesse onder de Paraguayanen zelf, Canadezen en Amerikanen.

En terwijl de oprichters zich kritisch uitlaten over de multiculturele samenleving in Europa, wordt op de site juist opgeschept over hoe makkelijk het wel niet is om een verblijfsvergunning in het Zuid-Amerikaanse land te krijgen. Paraiso Verde is dan ook zeker niet de eerste geïsoleerde gemeenschap van buitenlanders die in Paraguay werd opgericht. The Guardian merkt terecht op dat het land een lange traditie kent van het verwelkomen van groepen migranten: van mennonieten en Australische socialisten tot Duitse nazi's.

Volledig scherm Sommige van de inwoners van El Paraiso Verde werken in de veehouderij. © El Paraiso Verde

Geen ziekenhuis met intensieve zorgen

In 2020 gold Paraguay als succesverhaal in de pandemie. Met relatief weinig regels kwam het land relatief ongeschonden de eerste coronagolf door. In 2021 sloeg de stemming echter compleet om toen Paraguay zwaar werd getroffen door de Braziliaanse variant van het virus. Inmiddels is het aantal overlijdens per miljoen inwoners opgelopen tot ruim 2.400. In de eerdergenoemde Duitstalige landen ligt dat tussen de 1.400 en de 1.550.

Door een gebrek aan vaccins, bedden en de basaalste benodigdheden in de ziekenhuizen vonden vorig jaar massale demonstraties plaats in het Zuid-Amerikaanse land, wat tot aftreden van de Gezondheidsminister en bijna tot de val van de regering leidde. Tot nu is slechts 42 procent van de inwoners volledig gevaccineerd en heeft ongeveer 12 procent een boosterdosis ontvangen.

Quote Buitenlan­ders zouden zich moeten laten vaccineren voordat ze het land inreizen. Dr. Nadia Riveros

Volgens de stichters van Paraíso Verde, kan de gemeenschap groeien tot 3.000 mensen. Maar terwijl er volgens de eigenaren nog geen enkel coronageval werd vastgesteld in de gemeenschap en er PCR-testen én een dokter op het terrein zijn, is men in de regio ongerust.

Zonder ziekenhuis met een afdeling intensieve zorgen en met slechts één ambulance zitten de lokale gezondheidsautoriteiten niet te wachten op grote hoeveelheden coronasceptici. “Buitenlanders zouden zich moeten laten vaccineren voordat ze het land inreizen", aldus het hoofd van de lokale gezondheidsdienst Dr. Nadia Riveros tegen de Britse krant.

Volledig scherm Kinderen staan in de rij om zich te laten vaccineren tegen het coroanvirus in San Lorenzo, Paraguay. (31/01/2022) © AFP

Corruptie

Hoewel de oprichters Paraiso Verde en Paraguay aanprijzen als plek waar je geen coronaregels hebt, druist dat in tegen de werkelijkheid. Sinds de uitbraak van de pandemie heeft de nationale regering wel degelijk een breed scala aan (tijdelijke) maatregelen ingevoerd: van gesloten grenzen en quarantaines tot en met een avondklok. Tot afgelopen dinsdag was het gebruik van mondmaskers in gesloten ruimten en het openbaar vervoer bijvoorbeeld verplicht. En terwijl de inwoners van de kolonie naar eigen zeggen op zoek zijn naar vrijheid, werd het gros van de Paraguayaanse maatregelen juist per ministerieel besluit genomen - zonder democratisch debat.

In de praktijk werden de coronaregels echter amper gehandhaafd door de autoriteiten, en dát komt de kolonisten van Paraiso Verde goed uit. De inwoners schonden met grote feesten in 2021 openlijk de coronaregels, maar kwamen daar mee weg. Dat hebben ze volgens sommige lokale politici te danken aan de machtspositie die de gemeenschap heeft verworven dankzij de goede banden met oud-president Horacio Cartes. Minstens twee familieleden van de invloedrijke politicus zaten in het bestuur van het voornaamste bedrijf van de kolonie. En de CEO van datzelfde bedrijf voerde campagne voor de partij van Cartes. Bovendien is de gemeenschap uitgegroeid tot de belangrijkste werkgever in de arme regio. Het is niet ondenkbaar dat Paraiso Verde daarom bepaalde privileges geniet. Op de corruptie-index van Transparency International staat Paraguay op de 128ste plaats van 180 landen: alleen Venezuela scoort slechter in Zuid-Amerika.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.