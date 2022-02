Europese coronakaart kleurt voor derde week op rij volledig donkerrood

Italiaan die Poetins lange tafel ontwierp: “Ze is 100.000 euro waard”

Het beeld van Vladimir Poetin en Emmanuel Macron die aan weerszijden van de immense witte tafel in het Kremlin zitten, is de wereld rondgegaan. Renato Pologna ontwierp de houten tafel versierd met bladgoud in de jaren 90 en schat dat ze nu 100.000 euro waard is.

16 februari