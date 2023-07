Europese Commissie wil hormoonverstorende stoffen in speelgoed verbieden

Indonesi­sche wetenschap­pers stuiten op “meest gemuteerde coronavari­ant ooit”

Wetenschappers uit Indonesië hebben een coronavariant ontdekt die mogelijk de meest gemuteerde versie van het virus ooit is. Deze bijzondere variant, die ze Delta-Morphed hebben genoemd, is gevonden in een uitstrijkje van een patiënt in Jakarta en vertoont maar liefst 113 unieke mutaties.