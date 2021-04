Europese Commissie wil harde aanpak georganiseerde misdaad

Belinda lokt moorde­naars van haar dochter in de val door hen met vals profiel te ‘verleiden’ op sociale media

8:13 Sociale media inschakelen om met een vals profiel de bende op te sporen die je dochter vermoord heeft? Klinkt als het scenario van de betere thriller, maar voor Belinda Lane was het helaas bittere realiteit. In de gloednieuwe Netflix-documentaire ‘Why Did You Kill Me?’ legt de vrouw uit hoe ze wel heel ver ging om het vertrouwen van de daders te winnen. Tot verleiden toe...