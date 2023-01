Europese Commissie wil even ambitieus subsidieplan als VS: “We moeten nu ingrijpen of we zijn te laat”

Om de Europese industrie te beschermen tegen een mogelijke verstoring van de internationale concurrentie, werkt commissaris voor de Interne Markt Thierry Breton aan maatregelen die “vergelijkbaar” zijn met de verregaande Amerikaanse klimaatsubsidies. “We moeten reageren, we mogen niet bij de pakken blijven zitten”, zei Breton dinsdag tijdens een werkbezoek in Madrid. “Het is nog niet te laat. We moeten een sterk signaal sturen naar onze industrie.”

In Europese kringen maakt men zich al maanden zorgen over de impact van de Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA), die vorige zomer werd aangenomen. Dat plan ter waarde van 420 miljard dollar voorziet groene subsidies voor Amerikaanse bedrijven die bijvoorbeeld elektrische auto’s produceren of actief zijn in de sector van hernieuwbare energie. Aan EU-zijde wordt gevreesd dat het internationale ‘level playing field’ in het gedrang komt of dat bedrijven Europa zelfs de rug zullen toekeren en zich in de VS zullen vestigen.

De Commissie legt de hand aan een Europees tegenvoorstel, bevestigde Breton nogmaals. Naar eigen zeggen is hij “hard aan het werk om iets vergelijkbaars (met de IRA, red.) te kunnen voorstellen”. De tijd dringt, zei de Fransman. “Elke dag krijg ik voorbeelden” van bedrijven die “ophouden met investeren in Europa”, aldus Breton.

“Onaanvaardbare handelsbarrière”

Een van de belangrijkste pijnpunten in het Amerikaanse plan is volgens hem de subsidie die tot 7.500 euro kan oplopen voor de aankoop van een elektrische auto die in de VS, Mexico of Canada wordt geproduceerd. Volgens Breton zorgt die maatregel voor een “onaanvaardbare handelsbarrière” die tegen de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) ingaat. Hij herinnerde eraan dat Europa reeds met de VS in gesprek is.

Het Europese antwoord zal uit drie onderdelen bestaan. Ten eerste een regelgevend luik, dat de ontwikkeling van de ‘green tech’-industrie in Europa moet stimuleren, ten tweede een financieel luik om alle lidstaten toegang tot de noodzakelijke investeringsmiddelen te geven, en tot slot de oprichting van een fonds om in concrete Europese industriële projecten te investeren.

De eerste twee onderdelen zullen aan de Europese staatshoofden en regeringsleiders worden voorgesteld tijdens hun top van 9 februari, die precies wordt georganiseerd om concrete Europese initiatieven te bespreken. Het investeringsfonds zou in de loop van de tweede helft van het jaar concreet moeten worden uitgewerkt.

Europa niet op één lijn

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde begin december al maatregelen aan om het concurrentie-evenwicht te herstellen. Ze suggereerde onder meer een tijdelijke versoepeling van de staatssteunregels, maar alvast Belgisch premier Alexander De Croo is daarvoor op zijn hoede. “De gemeenschappelijke markt is onze grootste troef en we moeten die vrijwaren”, zei hij. Hij voelt meer voor het voorstel om het nieuwe fonds voor de groene omslag in stelling te brengen, iets waar ook Frankrijk zich in kan vinden. Duitsland wil daarentegen meer inzetten op de dialoog met Washington.

Aan de Commissie om die kloof tussen de lidstaten te dichten.