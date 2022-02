Europese Commissie wil coronacertificaat verlengen tot zomer 2023

De Europese Commissie stelt voor om het Europees digitaal coronacertificaat – dat ook als basis dient voor het Covid Safe Ticket (CST)– een jaar langer te gebruiken, tot de zomer van 2023. “Covid-19 blijft wijd verspreid in Europa en het is op dit ogenblik niet mogelijk om de impact te bepalen van een mogelijke stijging van het aantal besmettingen in de tweede helft van 2022 of van het opduiken van nieuwe varianten”, argumenteert de Commissie.

Het Europese coronacertificaat werd op 1 juli 2021 ingevoerd om veilig reizen tijdens de pandemie mogelijk te houden binnen Europa. Iedereen die gevaccineerd is tegen het coronavirus, recent een negatieve test heeft afgelegd of hersteld is van een opgelopen besmetting, krijgt een geldig certificaat. Momenteel bedraagt de standaard geldigheidsduur 9 maanden, te rekenen vanaf de toediening van de laatste dosis van de eerste vaccinatiecyclus. Wie een boosterprik krijgt, behoudt sowieso zijn certificaat. Intussen werden al meer dan 1,2 miljard certificaten uitgereikt, meer dan 60 landen hebben zich verbonden met het Europese platform.

De Commissie wil nu de verordening die het certificaat een juridisch kader geeft een geldigheidsduur geven die doorloopt tot 30 juni 2023. Dat is precies 1 jaar langer dan vandaag het geval is. “Zonder die verlenging dreigen we met uiteenlopende nationale systemen opgezadeld te raken, en met al de verwarring en de obstakels die die met zich zouden meebrengen”, zegt Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders. “Het is aangetoond dat het Europees digitaal coronacertificaat een effectief middel is om veilig en vrij reizen mogelijk te maken. Ik kijk uit naar de dag dat het niet langer nodig is, maar tot die tijd kunnen we er op een veilige manier Europa mee rondreizen.”

Wijzigingen

In haar update van de verordening wil de Commissie enkele kleine wijzigingen doorvoeren. De belangrijkste is haar voorstel om het resultaat van een antigeentest zoals die in België door de apotheker wordt afgenomen, ook te aanvaarden als basis voor een testcertificaat. Daarmee speelt de Commissie in op het grote aantal testen in deze fase van de epidemie. Ook wil ze dat de doses die proefpersonen tijdens klinische tests van een vaccin toegediend krijgen, mee in rekening worden gebracht. De lidstaten moeten er tot slot voor zorgen dat ze het aantal toegediende doses van personen die in verschillende landen gevaccineerd werden correct registreren.

Heel wat landen gebruiken het Europese certificaat ook om de toegang tot bepaalde plaatsen of evenementen te reserveren voor mensen die gevaccineerd, genezen of getest zijn, maar dat blijft een zuiver nationale aangelegenheid. De Commissie vraagt de lidstaten wel om alle Europese certificaten, dus ook die door andere landen werden uitgegeven, voor dat gebruik te blijven aanvaarden. Bovendien zouden ze de geldigheidsduur moeten afstemmen op de duur van het Europese (reis)certificaat.