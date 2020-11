Europese Commissie wil 25 keer zoveel windmolens op zee tegen 2050

Koppel met baby levend bedolven onder brokstuk­ken van ingestorte klif

11:22 Een tripje naar het strand is voor een gezin uit Brazilië dramatisch afgelopen. Een deel van een klif stortte in, waardoor Hugo Pereira (32) en zijn vrouw Stella Souza (33) levend begraven werden onder het puin. De vrouw hield haar 7 maanden oude zoon in haar armen. Ze probeerde hem uit alle macht te beschermen, maar ook hij liet het leven.