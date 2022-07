Europese Commissie vraagt voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes om opheldering over stiekem lobbywerk voor Uber

Macron en Kroes genoemd in ‘Uber Files’: ook in ons land wantoestan­den bij taxidienst onthuld

Honderden gelekte bestanden hebben blootgelegd hoe Uber toppolitici omkocht, controles vermeed en hoe ver het ging om gerechtigheid te ontlopen. Ze geven in detail weer hoe Uber hulp kreeg van leiders als Emmanuel Macron en voormalig EU-commissaris Neelie Kroes. Maar ook in België gebeurden er criminele zaken die tot nu het daglicht nooit zagen. De Uber Files zijn een bundeling van meer dan 124.000 documenten en werden gelekt door de Britse krant The Guardian. Ook De Tijd en Knack onderzochten de zaak.

