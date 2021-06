Europese Commissie vraagt Polen om voorrang Europees recht te respecteren

Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders stuurde woensdag een brief naar minister van Europese Zaken Konrad Szymanski. "We zijn bezorgd over de motie omdat ze fundamentele principes van Europees recht betwist, in het bijzonder de primauteit van Europees recht", zei een woordvoerder donderdag. "Alle arresten van het Europees Hof van Justitie zijn bindend voor de autoriteiten van de lidstaten, inclusief voor nationale rechtbanken." De Commissie geeft Polen één maand de tijd om te antwoorden op haar verzoek.

In de motie van 29 maart vraagt Morawiecki aan het grondwettelijke hof om een oordeel te vellen over de superioriteit van de Poolse grondwet tegenover het Europese recht. Het initiatief van de nationalistische premier kadert in een aanslepend geschil met de Europese instellingen over de gerechtelijke hervormingen in Polen. Het Europees Hof heeft Polen al verscheidene keren veroordeeld omdat hervormingen de onafhankelijkheid van het gerecht ondermijnen.

De primauteit van het Europees recht moet garanderen dat Europese wetten in alle lidstaten op dezelfde manier worden toegepast. Om dat principe te vrijwaren, lanceerde de Commissie woensdag ook al een inbreukprocedure tegen Duitsland. Daar velde het grondwettelijke hof vorig jaar een beslissing over de opkoop van staatsobligaties door de Europese Centrale Bank die niet in overeenstemming was met eerdere rechtspraak van het Hof van Justitie. Dat Duitse arrest werd door Morawiecki onthaald als "één van de belangrijkste oordelen in de geschiedenis van de Europese Unie".

